«Форд» протаранил припаркованную «Газель»

Ночью в среду, 18 сентября, на улице Болдина в Калуге в районе перекрестка с улицей Белинского произошла авария.

По предварительным данным ГИБДД, 27-летний водитель «Форд Фьюжн» ехал со стороны улицы Никитина, не справился с управлением и врезался в бортовую «Газель». Грузовик был припаркован у края проезжей части.

Предполагаемый виновник с различными травмами попал в больницу.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.