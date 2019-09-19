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«Форд» протаранил припаркованную «Газель»

19.09.2019 12:01 0 470 Дмитрий Ивьев, Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
«Форд» протаранил припаркованную «Газель»

Ночью в среду, 18 сентября, на улице Болдина в Калуге в районе перекрестка с улицей Белинского произошла авария.

По предварительным данным ГИБДД, 27-летний водитель «Форд Фьюжн» ехал со стороны улицы Никитина, не справился с управлением и врезался в бортовую «Газель». Грузовик был припаркован у края проезжей части.

Предполагаемый виновник с различными травмами попал в больницу.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Тэги: дтп происшествие
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