«Дастер» остановило только дерево

Около 9 утра во вторник, 17 сентября, в Людиново в районе улицы Лесопарковой вылетел с дороги автомобиль «Рено Дастер».

По предварительным данным ГИБДД, 60-летняя женщина ехала за рулем авто, не справилась с управлением и вылетела в кювет. Там машина врезалась в дерево.

Травмы в аварии получила 28-летняя женщина. С различными травмами она попала в больницу.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.