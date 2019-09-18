«Дастер» остановило только дерево

Около 9 утра во вторник, 17 сентября, в Людиново в районе улицы Лесопарковой вылетел с дороги автомобиль «Рено Дастер».
По предварительным данным ГИБДД, 60-летняя женщина ехала за рулем авто, не справилась с управлением и вылетела в кювет. Там машина врезалась в дерево.
Травмы в аварии получила 28-летняя женщина. С различными травмами она попала в больницу.
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