Школьница забралась на вышку сотовой связи

Утром в среду, 18 сентября, в Боровском районе ученица седьмого класса забралась на вышку сотовой связи и, несмотря на все доводы собравшихся внизу взрослых, отказывалась спускаться вниз. На место событий прибыли сотрудники МЧС и местной администрации, однако быстро уговорить девочку спуститься не удалось, сообщает издание «Новости Боровского района».

Рядом с вышкой нашли рюкзак, благодаря чему удалось установить её личность и связаться с родителями.

- Для нас это тоже был шок, никто такого не ожидал, - приводит издание слова директора школы. - Родители о причинах тоже не знают, никакой любовной истории или чего-то такого не было, еще вчера все было хорошо, а сегодня она не пришла в школу, и сообщили, что она здесь.

После переговоров маме, сестре и неравнодушным горожанам удалось убедить подростка спуститься вниз.

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