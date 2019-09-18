Окружная перекрыта: на дороге перевернулся мусоровоз

Около 12 часов в среду, 18 сентября, на окружной дороге в Калуге рядом с Пучковским мостом перевернулся КамАЗ, перевозивший мусор.

По предварительным данным, водитель ехал со стороны моста в направлении Турынино и на повороте не справился с управлением.

Опрокинувшаяся машина перекрыла всю проезжую часть. По сообщению очевидцев, сотрудники ГИБДД направляют поток с моста на улицу Болдина.

UPD. Движение по окружной было восстановлено в 14:50.

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