Пропавшую женщину ищут второй месяц

В деревне Ерденево Малоярославецкого района пропала 42-летняя Ольга РИСОВА. О её местонахождении неизвестно с 13 августа, сообщает 18 сентября поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост: 165 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: голубые

Волосы: светло-русые, до плеч

Была одета: серая спортивная кофта, коричневая кофта, чёрные брюки, чёрные кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.