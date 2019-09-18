Пропавшую женщину ищут второй месяц

В деревне Ерденево Малоярославецкого района пропала 42-летняя Ольга РИСОВА. О её местонахождении неизвестно с 13 августа, сообщает 18 сентября поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Приметы:
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
|
«Дастер» остановило только дерево 18.09.2019 15:51
Школьница забралась на вышку сотовой связи 18.09.2019 14:48
Окружная перекрыта: на дороге перевернулся мусоровоз 18.09.2019 13:00
Мужчине грозит два года колонии за аварию на улице Кирова 18.09.2019 11:34
«Газель» сбила пешеходов: один мужчина погиб 16.09.2019 12:54
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: