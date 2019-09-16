«Газель» сбила пешеходов: один мужчина погиб

Ночью в воскресенье, 15 сентября, на 52 километре дороги Калуга - Тула в Ферзиковском районе погиб пешеход.

По предварительным данным ГИБДД, 32-летний водитель грузовой «Газели» ехал в сторону Калуги и сбил двух пешеходов, которые находились на проезжей части. Дорогу они переходить не собирались, отмечают в полиции.

36-летний мужчина погиб на месте. 41-летний пострадавший попал в больницу. Точные обстоятельства устанавливаются.

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