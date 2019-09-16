Женщину насмерть сбили на Грабцевском шоссе

Вечером в субботу, 14 сентября, на перекрестке улицы Платова и Грабцевского шоссе в Калуге произошла смертельная авария.
По предварительной информации ГИБДД, 26-летний водитель ВАЗ 21083 ехал в сторону центра и на перекрестке сбил пешехода, который вышел на проезжую часть на красный сигнал светофора.
В группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы сообщают, что погибла женщина. На вид ей около 50 лет. Полиция выясняет точные обстоятельства происшествия.
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