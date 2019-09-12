Шестилетнего велосипедиста сбили в Калуге

Днём в среду, 11 сентября, на улице Чичерина в районе одноименного переулка под колеса авто попал шестилетний мальчик.
По предварительным данным ГИБДД, ребенок ехал по переходу на велосипеде, а 55-летний водитель машины «ЗАЗ Шанс» его не пропустил.
С различными травмами мальчик попал в больницу.
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