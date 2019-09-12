Автомобилист заживо сгорел в машине

В среду, 11 сентября, около 12:30 под Калугой на станции Тихонова Пустынь, в СНТ Аромат произошло ДТП.

- По предварительной информации, 50-летний водитель Renault Logan не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в забор, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.

В результате машина загорелась, а водитель погиб. Причины случившегося установит экспертиза.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.