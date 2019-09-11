«Нас травят»: жители обнинского микрорайона задыхались от дыма и вони

Во вторник, 10 сентября, около 21:00 в Обнинске 39-й микрорайон накрыло дымом. Жители жаловались, что задыхаются от едкого запаха.
- Нас травят заживо!
- Вонь невыносимая!
- Закрыли все окна, но вещи успели впитать запах, - писали жители в соцсетях.
Ситуацию в среду, 11 сентября, прокомментировали в администрации Обнинска. Там сообщили, что на место выезжали пожарные и сотрудники Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
- Предприятие, которое сжигало древесные отходы на Киевском шоссе, 57, будет привлечено к ответственности, - заявили в администрации. - Какие именно действия будут предприняты, сегодня решит совместное совещание сотрудников прокуратуры города, МЧС, пожарного надзора, межрегионального управления № 8 ФМБА России (санитарно-эпидемиологический надзор), администрации города.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Погрелись у Вечного огня: полиция нашла хулиганов 11.09.2019 12:28
«Форд» протаранил припаркованную «восьмерку»: авария попала на видео 11.09.2019 10:40
Синие мосты встали из-за аварии и ремонта 11.09.2019 09:06
Лоб в лоб: пять человек пострадали в аварии на перекрестке 10.09.2019 11:06
Два человека погибли в перевернувшихся машинах 09.09.2019 14:29
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: