«Нас травят»: жители обнинского микрорайона задыхались от дыма и вони

Во вторник, 10 сентября, около 21:00 в Обнинске 39-й микрорайон накрыло дымом. Жители жаловались, что задыхаются от едкого запаха.

- Нас травят заживо!

- Вонь невыносимая!

- Закрыли все окна, но вещи успели впитать запах, - писали жители в соцсетях.

Ситуацию в среду, 11 сентября, прокомментировали в администрации Обнинска. Там сообщили, что на место выезжали пожарные и сотрудники Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

- Предприятие, которое сжигало древесные отходы на Киевском шоссе, 57, будет привлечено к ответственности, - заявили в администрации. - Какие именно действия будут предприняты, сегодня решит совместное совещание сотрудников прокуратуры города, МЧС, пожарного надзора, межрегионального управления № 8 ФМБА России (санитарно-эпидемиологический надзор), администрации города.

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