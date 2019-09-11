«Форд» протаранил припаркованную «восьмерку»: авария попала на видео

Ночью во вторник, 10 сентября, рядом с вокзалом Калуга-2 произошла авария.

По предварительной информации ГИБДД, 30-летний водитель «Форд Мондео» врезался в припаркованную у края проезжей части машину ВАЗ 2108. После этого иномарка отлетела в стену здания. Водитель «Форда» и его 19-летний пассажир попали в больницу с различными травмами. В «Ладе» никого из людей не было.

По сообщению местных жителей, водитель «Форда» не справился с управлением, уходя от столкновения с припаркованным грузовиком. Видео с камер наблюдения и фото разбитой «Лады» выложили в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

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