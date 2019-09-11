Синие мосты встали из-за аварии и ремонта

Утром в среду, 11 сентября, очередной транспортный коллапс произошел в районе Синих мостов в Калуге.

Как сообщают наши читатели, движение практически остановилось во все стороны из-за сломавшегося автобуса №61 и дорожных работ.

Пробка на Тарутинской, Глаголева, Зерновой растянулась на сотни метров.

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