Синие мосты встали из-за аварии и ремонта

Утром в среду, 11 сентября, очередной транспортный коллапс произошел в районе Синих мостов в Калуге.
Как сообщают наши читатели, движение практически остановилось во все стороны из-за сломавшегося автобуса №61 и дорожных работ.
Пробка на Тарутинской, Глаголева, Зерновой растянулась на сотни метров.
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