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Лоб в лоб: пять человек пострадали в аварии на перекрестке

10.09.2019 11:06 3 459 Дмитрий Ивьев, Фото: Александр Нефёдов.
Лоб в лоб: пять человек пострадали в аварии на перекрестке

Утром в понедельник, 9 сентября, на Пяткинском проезде в Обнинске столкнулись «Лада» и «Жигули».

По предварительным данным ГИБДД, 18-летний водитель «Лады» на нерегулируемом перекрестке не пропустил «семерку».

Травмы в аварии получили сам предполагаемый виновник, 61-летний водитель «Жигулей», а также три пассажира «семерки» - 80 и два по 18 лет.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Александр Нефёдов.
Тэги: дтп происшествие
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