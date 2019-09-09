Два человека погибли в перевернувшихся машинах

На минувших выходных на дорогах Калужской области в авариях погибли два человека.
По предварительным данным ГИБДД, около 3 часов ночи в субботу в Спас-Деменском районе в районе деревни Овсище вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Киа Сид». 23-летний водитель скончался на месте.
В этот же день около 17:40 на дороге между Белоусово и Серпуховым в Жуковском районе съехал в кювет и перевернулся 45-летний водитель «Фольксваген Пассат». Автомобилист скончался.
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