Неудачно повернул: на Болдина столкнулись «Жигули» и «Ниссан»

Днём во вторник, 3 сентября, на улице Болдина в Калуге столкнулись «Жигули» и «Ниссан».
По предварительным данным ГИБДД, 34-летний мужчина за рулём «Жигулей» поворачивал налево и не пропустил «Ниссан».
Травмы в аварии получил сам предполагаемый виновник.
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