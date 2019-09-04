«Лада» врезалась в полицейскую машину на перекрестке

04.09.2019 11:14 1002 Автор: Александр НЕФЕДОВ. Фото автора.

Вечером во вторник, 3 сентября, две «Лады» столкнулись на перекрестке улицы Курчатова и проспекта Мира в Обнинске. Одна из машин – полицейская. Интересно, что накануне в аварии двух легковушек на этом же месте пострадала пожилая женщина.

Со слов очевидцев, служебный автомобиль полиции двигался с второстепенной дороги. При этом на машине были включены как световые, так и звуковые сигналы.

Водитель «Лады» говорит, что слышал звуковые сигналы, но подумал, что служебный автомобиль едет сзади, решил перестроиться из левого ряда в правый и в момент перестроения не заметил, что полицейская машина выезжает с второстепенной дороги.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

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