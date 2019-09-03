Виновник аварии на Гагаринском мосту попал в больницу

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 2 сентября, на Гагаринском мосту в Калуге столкнулись легковой автомобиль Дэу и грузовая Газель. Во вторник в областном управлении ГИБДД подробнее рассказали об этом происшествии.

По предварительной информации, 41-летний водитель легковушки двигался в сторону центра, не соблюдал дистанцию и врезался в Газель. Сам предполагаемый виновник попал в больницу с различными травмами.

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