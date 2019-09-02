9-летний мальчик пропал после ссоры с мамой

Как мы уже рассказывали, в калужском Кирове днём 31 августа пропал 9-летний мальчик. Его поиски продолжаются уже двое суток.

Региональное управление Следственного комитета в понедельник сообщило о возбуждении уголовного дела по факту пропажи ребенка по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство малолетнего».

По предварительной информации, 31 августа днем 9-летний мальчик вместе с матерью и братом пришли в гости к знакомым в один из домов Кирова. Там ребенок поссорился с мамой и ушел из квартиры.

- В поиске мальчика участвуют сотрудники следственных органов, полиции и волонтеры, - отмечают в СК. - На месте происшествия работают криминалисты областного управления СК России. Следователи проводят следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств пропажи ребенка, условий его жизни и воспитания. В ходе допросов выяснено, что в день исчезновения ребенка видели на детской площадке в районе его места жительства.

В полиции в свою очередь отмечают, что на учёте отдела по делам несовершеннолетних мальчик и его семья не состоят.

- По месту жительства имеют положительную характеристику, - подчеркивают в пресс-службе УМВД по Калужской области.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112, 102, 123 или 88007005452.