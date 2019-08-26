Гомельцы разыскивают пропавшего в Калуге земляка

В понедельник, 26 августа, к нам в редакцию обратились представители белорусского поискового отряда «Симуран». Он работал на одном из объектов Калуги и пропал.
Мужчину последний раз видели почти месяц назад – 28 июля. Он ушел с работы и с тех пор не объявился ни в Калуге, ни в родной деревне под Гомелем. На связь не выходит.
Мужчине на вид 50-55 лет, рост 175-180 см.
- Всем, кому есть что сообщить о местонахождении пропавшего просьба сообщить в полицию или нам, - просят белорусские спасатели. – Телефон для связи: +375 29 232 11 11. Либо пишите в группу в ВК.
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