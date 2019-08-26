Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Понедельник, 26 августа
$ 65.60 0.02
72.62 0.21
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Гомельцы разыскивают пропавшего в Калуге земляка

26.08.2019 16:05 0 744 Сергей ПЕТРОВ
Гомельцы разыскивают пропавшего в Калуге земляка

В понедельник, 26 августа, к нам в редакцию обратились представители белорусского поискового отряда «Симуран». Он работал на одном из объектов Калуги и пропал.

Мужчину последний раз видели почти месяц назад – 28 июля. Он ушел с работы и с тех пор не объявился ни в Калуге, ни в родной деревне под Гомелем. На связь не выходит.

Мужчине на вид 50-55 лет, рост 175-180 см. 

- Всем, кому есть что сообщить о местонахождении пропавшего просьба сообщить в полицию или нам, - просят белорусские спасатели. – Телефон для связи: +375 29 232 11 11. Либо пишите в группу в ВК.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: происшествие потеряшки
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Двое детей и трое взрослых погибли в аварии 26.08.2019 09:19

Мошенник продавал воздух по цене от 250 тысяч до 6,5 млн. 23.08.2019 12:14

Двухлетняя малышка выпала из окна 23.08.2019 11:50

Голый окровавленный мужчина бродил по набережной 22.08.2019 11:25

На Воробьёвке спасли утопающего 21.08.2019 08:15

Народные новости
149 0
pozor
1244 8
ФёдорБ
6052 37
Pushnoj

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 28 августа, 16:00
Приём экстрасенса Константина Гришина
Калуга
сб 31 августа, 12:00
День города Калуги 2019. Полная афиша
Калуга
сб 07 сентября, 14:00
Цветочные мастер-классы на сентябрь
Калуга
вс 01 сентября, 14:00
ШКОЛА 21 ВЕКА
Торговый комплекс «21 век»

Для детей

пт 30 августа, 12:00
"Каникулы с музеем" расписание на лето
Калужский музей изобразительных искусств
вс 01 сентября, 12:00
Детские мастер-классы
Компот, кафе
вс 01 сентября, 14:00
День Знаний в кафе «Дело в соусе»
Дело в Соусе, кафе
вс 01 сентября, 17:00
Праздничная концертная программа «Учат в школе»
Филармония

Концерты

пт 30 августа, 18:00
Театрализованный концерт "Любимому городу посвящается"
Турынинский Культурно-досуговый центр
пт 06 сентября, 19:00
Карл Дженкинс "Реквием"
Дом музыки
вс 08 сентября, 19:00
«Король и шут» cover show
Мажор, бар
вт 10 сентября, 19:00
Всероссийский юношеский симфонический оркестр
Филармония

Кино

Angry Birds 2 в кино
UglyDolls. Куклы с характером
Король Лев
Эбигейл
Блоги компаний

Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Сегодня 15:10
Новости компаний

Мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru

Популярность платформы «ВТБ Мои Инвестиции» выросла в 4 раза

ВТБ Лизинг на четверть нарастил объемы нового бизнеса по автотранспорту

«Ростелеком» приступил к созданию системы весогабаритного контроля в Калужской области

Опросы
Уважаемые читатели, а какой вариант преобразования Окской железной дороги выбираете вы? 
 
Первый - дорога для машин
 551
Второй - зелёная зона
 452
Третий - и дорога, и зелёная зона
 577
У меня другой вариант, напишу в комментариях
 31
Всего проголосовало: 1611
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк Сегодня 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

Газэнергобанк 29 июл 2019 11:00

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк 24 июл 2019 17:14

Новости партнеров

Лайв-результаты чемпионата России по футболу

Как взять ипотеку на квартиру в Краснодаре

Новая в кредит или подержанная за наличку: как лучше купить Mazda СХ-5

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.