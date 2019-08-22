Пьяный водитель опрокинул такси с пассажирами

22.08.2019 08:32 3248

Ночью четверга, 22 августа, в Белоусово в аварию попали два автомобиля.

«Ларгус» одной из служб такси города, с пассажирами на борту заворачивал с трассы в проезд, ведущий к конечной точке заказа. В этот момент в автомобиль на большой скорости сзади врезалась «Мазда».

От удара «Ларгус» перевернулся. К счастью, серьёзных травм никто из участников аварии не получил. Водителю и пассажирам помогли выбраться из автомобиля очевидцы. Они же вызвали скорую и полицию, которые осмотрели людей на предмет травм. Все они от госпитализации отказались.

- Ехал, люди резко повернули, я не заметил, - объяснял корреспонденту водитель «Мазды» как так получилось, что он въехал в «Ларгус»

- А алкоголь употребляли? – интересуемся ввиду того, что от мужчины сильно несет спиртным.

- Нет, - отвечает он.

- А почему пахнет сильно?

- Это вам кажется, - заявил виновник аварии.

Однако алкотестер показал, что не кажется. Таксист уверенно, с первого раза подул в трубочку и на экране прибора засветились нули.

С водителя же «Мазды» снять показания удалось только после ряда неудачных попыток. Он все никак не мог нормально дунуть в трубку. Однако в итоге прибор показал внушительные 0,971 мгл. Это 1,8 промилле.