Грузовик влетел в ограждение на Киевской трассе

В понедельник, 19 августа, в 13:20 на 174 км автодороги М-3 «Украина» произошло ДТП.

- По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной BAW, двигаясь со стороны Москвы в сторону Калуги, не справился с управлением и допустил опрокидывание на металлический парапет, - сообщает Госавтоинспекция Калужской области.

24-летний водитель и его 22-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. Оба госпитализированы.