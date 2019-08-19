Пропал 22-летний парень

В деревне Ряполово Думиничского района пропал 22-летний Антон ШМЕЛЬКОВ.

Он не выходит на связь с 14 августа, сообщили в понедельник в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост – 170 см,

плотного телосложения,

короткие русые волосы,

белая с черными полосками футболка, черные бриджи, белые кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.