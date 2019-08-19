Мотоциклист с девушкой попали под колеса «Опеля»

Около 22:40 в субботу, 17 августа, авария произошла на улице Центральной в районе деревни Потресово Малоярославецкого района.

По предварительным данным ГИБДД, 40-летний водитель «Опеля» выезжал с прилегающей территории и не пропустил мотоцикл «Авантис».

24-летний мотоциклист и его пассажирка такого же возраста с различными травмами попали в больницу.

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