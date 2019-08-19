Мотоциклист с девушкой попали под колеса «Опеля»

Около 22:40 в субботу, 17 августа, авария произошла на улице Центральной в районе деревни Потресово Малоярославецкого района.
По предварительным данным ГИБДД, 40-летний водитель «Опеля» выезжал с прилегающей территории и не пропустил мотоцикл «Авантис».
24-летний мотоциклист и его пассажирка такого же возраста с различными травмами попали в больницу.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Молодой водитель «Лады» перевернул машину на ровной дороге 19.08.2019 15:24
Пропал 22-летний парень 19.08.2019 14:32
Подросток сбежал от отца прямо на дороге и неделю жил у девушки 19.08.2019 12:54
Пропала 54-летняя женщина 19.08.2019 12:04
Вандалы осквернили памятник ветерану в Калуге 17.08.2019 15:09
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: