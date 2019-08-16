Калужский архитектор погиб в аварии

В четверг, 15 августа, в Архангельской области в аварии погиб 55-летний калужский архитектор Михаил Кырчанов (на фото). ДТП произошло в Плесецком районе.
По предварительным данным местной полиции, 20-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 120» съехал в кювет, после чего машина перевернулась. Погибший калужанин ехал на заднем сиденье и не был пристегнут. Он вылетел из машины и ударился головой о камень.
Водитель автомобиля, 18-летний и 56-летний пассажиры получили различные травмы.
Как сообщают друзья погибшего, мужчины ехали на байдарочный сплав.
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