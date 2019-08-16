Три машины столкнулись на перекрестке

Фото: УГИБДД по Калужской области, ГУ МЧС по Калужской области.

Днём в четверг, 15 августа, авария произошла в центре Боровска.

По предварительным данным ГИБДД, 57-летний мужчина за рулем «Ниссана» на нерегулируемом перекрестке не пропустил «Киа», двигавшийся по главной дороге. После этого «Ниссан» отбросило в остановившийся УАЗ.

Различные травмы в аварии получила 46-летняя пассажирка «Киа».

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