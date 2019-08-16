Водитель «Жигулей» протаранил столб на окружной

Фото: УГИБДД по Калужской области, ГУ МЧС по Калужской области.

Днём в четверг, 15 августа, авария произошла на окружной дороге в Калуге в районе Турынино.

По предварительным данным ГИБДД, 60-летний водитель «Жигулей» ехал в сторону Тулы, не справился с управлением и врезался в столб.

Мужчина получил различные травмы, отмечают в полиции.

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