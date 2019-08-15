Женщина пострадала в столкновении трёх машин

Утром в среду, 15 августа, на трассе А130 в черте Юхнова столкнулись три машины.

По предварительным данным ГИБДД, 58-летний мужчина за рулём «Лады» выезжал со второстепенной дороги на главную и не пропустил «Шевроле». После столкновения «Шевроле» выехал на встречку и врезался в «Форд».

Различные травмы в аварии получила 65-летняя пассажирка «Форда».

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