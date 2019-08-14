Массовая авария на Киевской трассе: пострадал 28-летний мужчина

Поздно вечером во вторник, 13 августа, на трассе М3 «Украина» в Боровском районе столкнулись три грузовика. Авария произошла примерно в 23:40 на 89 километре.

По предварительным данным полиции, водитель фуры «ДАФ» не соблюдал дистанцию и врезался в ехавшую впереди грузовую «Газель». После этого фургон отлетел в ещё один большегруз.

В больницу попал водитель «Газели» - 28-летний мужчина из Московской области. У него зафиксированы различные травмы, рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области.

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