Шестилетний мальчик попал под колёса «Киа»

Вечером в понедельник, 12 августа, в Кирове произошла авария, в которой пострадал ребёнок. Об этом сообщает калужское региональное управление ГИБДД.

По предварительным данным, около 20:37 на улице Строительной на дворовой территории 39-летняя женщина за рулём «Киа» сбила шестилетнего мальчика, ехавшего на велосипеде. Ребёнок двигался перпендикулярно направлению движения машины, отмечают в полиции.

У пострадавшего ребёнка зафиксированы различные травмы.

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