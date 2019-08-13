17-летнюю девушку сбили на Грабцевском шоссе

Около 17:40 в понедельник, 12 августа, авария произошла рядом с МРЭО ГИБДД на Грабцевском шоссе в Калуге.
По предварительным данным полиции, 31-летняя женщина ехала за рулём «Рено» в крайнем левом ряду и сбила 17-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть по переходу.
Пострадавшая девушка получила различные травмы.
Отметим, что на Грабцевском шоссе сейчас проходит ремонт проезжей части. И в месте ДТП отсутствует разметка.
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