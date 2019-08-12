«Лада» сбила пешехода на улице Гагарина

Поздно вечером в воскресенье, 11 августа, на улице Гагарина в Калуге сбили пешехода. Авария произошла примерно в 23:45, рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 25-летний мужчина ехал за рулём «Лады», а 31-летний калужанин пытался пересечь проезжую часть недалеко от подземного перехода.

Пострадавшего пешехода отвезли в больницу с различными травмами.

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