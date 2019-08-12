Три сотрудника УФСИН погибли в аварии на дороге Калуга – Тула

12.08.2019 15:53 321 Фото: МЧС по Тульской области.

Около 12:55 в понедельник, 12 августа, на 82 километре дороги Калуга – Тула в соседней области столкнулись четыре автомобиля: «Мерседес Е320», «Мазда СХ-5», «Шкода Октавия» и «Лада Ларгус», сообщает тульское областное управление МЧС.

В результате ДТП погибли трое сотрудников УФСИН по Белгородской области, ехавших в служебном авто, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя начальника пресс-службы УМВД региона Сергея СЕРГЕЙЧЕВА. Ещё четыре человека получили травмы.

По предварительным данным, в машину УФСИН на Т-образном перекрестке въехал внедорожник, двигавшийся на красный сигнал светофора. После этого обе машины задели еще два автомобиля.

Сообщает, что заключенных в пострадавшем авто не было.

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