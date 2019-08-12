Пропала 78-летняя женщина

В субботу, 10 августа, в Жукове пропала 78-летняя Валентина МИШИНА. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Примерно в 17:00 она ушла из дома и не вернулась.

Приметы:

Светло-серый плащ,

рост - 170 см,

среднего телосложения,

волосы седые короткие,

глаза серые.

Волонтёры организовали поисковую операцию. Желающие помочь могут связаться с ними по телефону +79611212469.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.