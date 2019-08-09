Двухлетний мальчик пострадал в аварии на Московской

Вечером в четверг, 8 августа, авария произошла на перекрёстке улиц Московской и Азаровской в Калуге.

По предварительным данным ГИБДД, виновником ДТП стал 30-летний водитель «Рено». Он пытался порвенуть налево и не пропустил встречный «Джили», которым управлял 39-летний мужчина.

Различные травмы в ДТП получил двухлетний мальчик, находившийся в «Рено».

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.