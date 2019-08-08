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Юный водитель сбил женщину и протаранил забор

08.08.2019 15:50 0 1037 Дмитрий Ивьев
Юный водитель сбил женщину и протаранил забор

В среду, 7 августа, 71-летняя женщина попала под колёса авто на улице Трудовой в Калуге.

По предварительным данным ГИБДД, примерно в 17:35 пенсионерка шла по краю проезжей части и её сбила «Лада». За рулём авто находился 18-летний парень. Сбив человека, машина врезалась в забор.

Женщина получила различные травмы.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дтп происшествие
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