Юный водитель сбил женщину и протаранил забор

В среду, 7 августа, 71-летняя женщина попала под колёса авто на улице Трудовой в Калуге.

По предварительным данным ГИБДД, примерно в 17:35 пенсионерка шла по краю проезжей части и её сбила «Лада». За рулём авто находился 18-летний парень. Сбив человека, машина врезалась в забор.

Женщина получила различные травмы.

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