19-летнего парня сбили на улице Жукова

Поздно вечером в понедельник, 5 августа, авария произошла на перекрёстке улиц Жукова и Хрустальной в Калуге.

По предварительным данным, 22-летний водитель «Шкоды» ехал по Жукова, поворачивал направо на Хрустальную и сбил 19-летнего пешехода, который шёл по «зебре». У пострадавшего зафиксированы различные травмы, рассказали в калужском областном управлении ГИБДД.

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