Младенец пострадал в аварии на калужской трассе

Фото: УГИБДД по Калужской области, ГУ МЧС по Калужской области.

Днём в субботу, 3 августа, авария произошла на трассе А130 в Жуковском районе.

По предварительным данным ГИБДД, 37-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, машина съехала с дороги в кювет и перевернулась.

Травмы получили сам предполагаемый виновник, а также годовалая девочка, находившаяся в авто. Госпитализация им не потребовалась.

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