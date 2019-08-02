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Полицейская машина столкнулась с «Опелем» на Киевской трассе

02.08.2019 17:25 0 75 Дмитрий Ивьев
Полицейская машина столкнулась с «Опелем» на Киевской трассе

Около 13:15 в пятницу, 2 августа, авария с участием полицейского автомобиля произошла на трассе М3 «Украина» недалеко от Бабынино.

По предварительной информации УМВД по Калужской области, 52-летний водитель «Опеля Корса» находился на обочине, начал разворачиваться в сторону Брянска и допустил столкновение с патрульной машиной «Форд Фокус». Сотрудники ДПС ехали в сторону Калуги.

К счастью, никто в аварии не пострадал. Проводится расследование.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дтп происшествие
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