Полицейская машина столкнулась с «Опелем» на Киевской трассе

Около 13:15 в пятницу, 2 августа, авария с участием полицейского автомобиля произошла на трассе М3 «Украина» недалеко от Бабынино.
По предварительной информации УМВД по Калужской области, 52-летний водитель «Опеля Корса» находился на обочине, начал разворачиваться в сторону Брянска и допустил столкновение с патрульной машиной «Форд Фокус». Сотрудники ДПС ехали в сторону Калуги.
К счастью, никто в аварии не пострадал. Проводится расследование.
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