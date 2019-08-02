Полицейская машина столкнулась с «Опелем» на Киевской трассе

Около 13:15 в пятницу, 2 августа, авария с участием полицейского автомобиля произошла на трассе М3 «Украина» недалеко от Бабынино.

По предварительной информации УМВД по Калужской области, 52-летний водитель «Опеля Корса» находился на обочине, начал разворачиваться в сторону Брянска и допустил столкновение с патрульной машиной «Форд Фокус». Сотрудники ДПС ехали в сторону Калуги.

К счастью, никто в аварии не пострадал. Проводится расследование.