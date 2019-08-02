9 калужан отравились грибами

За два первых летних месяца в калужскую больницу «Скорой помощи» попали 9 человек с признаками отравления пластинчатыми грибами. В пятницу, 2 августа, об этом сообщила пресс-служба больницы.
При этом два грибника попали к медикам в тяжелом состоянии.
- Чтобы лесная прогулка не обернулась трагедией, просим вас быть внимательными и осторожными, - призывают врачи. - Прежде чем отправляться за дарами природы, из компетентных источников узнайте, какие из них являются съедобными, как их правильно собирать и перерабатывать перед употреблением. Также помните, что грибы являются продуктом, который трудно переваривается в кишечнике. Не рекомендуется есть грибы беременным и кормящим женщинам, они противопоказаны детям, а также пожилым людям.
Также за два месяца три человека попали в больницу с укусами змей.
Уважаемые читатели, а какие грибы собираете вы? Расскажите в комментариях!
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