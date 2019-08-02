Два человека погибли в лобовой аварии под Калугой

Фото: УГИБДД по Калужской области, ГУ МЧС по Калужской области.

Авария с жуткими последствиями произошла вечером в четверг, 1 августа, между деревней Погореловка и дорогой Калуга – Перемышль.

По предварительным данным ГИБДД, 42-летний мужчина ехал на ВАЗ-21041 в сторону Перемышля, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в УАЗ.

Водитель и 48-летний пассажир «четвёрки» погибли на месте. Ещё один мужчина, находившийся в «Жигулях», попал в больницу.

В УАЗе травмы получили три человека, но госпитализация им не потребовалась: женщина-водитель, мужчина и 4-летняя девочка.

Точные обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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