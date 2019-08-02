Два человека погибли в лобовой аварии под Калугой

Авария с жуткими последствиями произошла вечером в четверг, 1 августа, между деревней Погореловка и дорогой Калуга – Перемышль.
По предварительным данным ГИБДД, 42-летний мужчина ехал на ВАЗ-21041 в сторону Перемышля, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в УАЗ.
Водитель и 48-летний пассажир «четвёрки» погибли на месте. Ещё один мужчина, находившийся в «Жигулях», попал в больницу.
В УАЗе травмы получили три человека, но госпитализация им не потребовалась: женщина-водитель, мужчина и 4-летняя девочка.
Точные обстоятельства ДТП выясняет полиция.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Таксист сбил женщину на переходе 01.08.2019 12:54
Пешехода насмерть сбили на Киевской трассе 31.07.2019 15:02
Смертельная авария в Калуге: погиб 18-летний парень 31.07.2019 10:19
9-летняя девочка попала под «Опель» 30.07.2019 10:34
Женщина погибла в аварии на Киевской трассе 30.07.2019 10:11
Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: