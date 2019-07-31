Участник фолк-фестиваля погиб, пытаясь переплыть Оку

На минувших выходных в Тарусском районе погиб 24-летний парень из Новосибирска, который приехал в нашу область на фолк-фестиваль вместе со своей девушкой. По предварительным данным, пара пыталась переплыть Оку, но начала тонуть. Спасти удалось только девушку.

Труп нашли в районе деревни Дракино под Серпуховом.

Организаторы мероприятия рассказали, что ЧП произошло с жителем палаточного городка за охраняемой территорией, где размещались те, кому не хватило места на официальной площадке.

Сейчас проводится расследование.

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