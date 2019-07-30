22-летний парень утонул в Калуге

В минувшую субботу, 27 июля, в районе Андреевского карьера на территории Калуги пропал 22-летний парень. Его тело нашли в воде на следующий день.
По предварительным данным, молодой человек утонул, рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.
Как отмечают следователи, никто в компании не выпивал, утонувший приехал туда на машине.
Что именно стало причиной его гибели, будет устанавливаться в ходе расследования.
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