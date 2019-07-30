9-летняя девочка попала под «Опель»

Около 20:45 в понедельник, 29 июля, ребёнок попал под колёса авто в Белоусово. Авария произошла на трассе А130, проходящей через город.
По предварительным данным ГИБДД, 47-летний мужчина за рулём «Опеля» ехал в сторону Москвы. В этот момент 9-летняя девочка пересекала проезжую часть не по переходу.
С различными травмами школьницу отвезли в больницу.
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