В Калуге «Ровер» толкнул «Ниссан» на пешехода

Вечером в субботу, 27 июля, на перекрёстке улицы Степана Разина и 1-го Больничного переулка в Калуге произошла авария.
По предварительным данным ГИБДД, примерно в 18:50 водитель «Ровера», 29-летний мужчина, не соблюдал дистанцию и врезался в остановившийся перед переходом «Ниссан», а эта машина сбила 60-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по «зебре».
Травмы получили 44-летняя пассажирка «Ниссана» и пешеход.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
15-летнего велосипедиста сбили на улице Жукова 29.07.2019 10:20
«Хендай» слетел в кювет и перевернулся в Куйбышевском районе 27.07.2019 10:18
Авария в Анненках: пьяный водитель «Мицубиси» снёс мотоциклиста 26.07.2019 12:17
Пять человек пострадали в ночной аварии на трассе 26.07.2019 11:30
7-летнего мальчика сбили на велосипеде 25.07.2019 13:04
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: