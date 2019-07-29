В Калуге «Ровер» толкнул «Ниссан» на пешехода

Вечером в субботу, 27 июля, на перекрёстке улицы Степана Разина и 1-го Больничного переулка в Калуге произошла авария.

По предварительным данным ГИБДД, примерно в 18:50 водитель «Ровера», 29-летний мужчина, не соблюдал дистанцию и врезался в остановившийся перед переходом «Ниссан», а эта машина сбила 60-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по «зебре».

Травмы получили 44-летняя пассажирка «Ниссана» и пешеход.

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