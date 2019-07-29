Грибника нашли в лесу спустя пять дней

В ночь на понедельник, 29 июля, в районе деревни Терехово Износковского района нашёлся мужчина, пропавший там пять дней назад. 72-летий мужчина жив, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга». Информация о его состоянии не разглашается.
Напомним, пенсионер ушёл в лес собирать грибы 24 июля и заблудился. Волонтёры организовали на месте поисковой штаб.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
В Калуге «Ровер» толкнул «Ниссан» на пешехода 29.07.2019 12:15
15-летнего велосипедиста сбили на улице Жукова 29.07.2019 10:20
Гибель рабочего на заводе: мастеру грозит 4 года 26.07.2019 16:20
Авария в Анненках: пьяный водитель «Мицубиси» снёс мотоциклиста 26.07.2019 12:17
Пять человек пострадали в ночной аварии на трассе 26.07.2019 11:30
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: