Грибника нашли в лесу спустя пять дней

В ночь на понедельник, 29 июля, в районе деревни Терехово Износковского района нашёлся мужчина, пропавший там пять дней назад. 72-летий мужчина жив, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга». Информация о его состоянии не разглашается.

Напомним, пенсионер ушёл в лес собирать грибы 24 июля и заблудился. Волонтёры организовали на месте поисковой штаб.

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