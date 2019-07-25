Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Четверг, 25 июля
$ 63.12 0.01
70.32 0.31
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

7-летнего мальчика сбили на велосипеде

25.07.2019 13:04 0 37 Дмитрий Ивьев
7-летнего мальчика сбили на велосипеде

Днём в среду, 24 июля, в Думиничском районе сбили 7-летнего мальчика. Авария произошла на дороге между Думиничами и селом Вертное.

По предварительным данным ГИБДД, ребёнок переезжал проезжую часть рядом с переходом, а 33-летний водитель ВАЗа ехал в сторону станции Думиничи.

У мальчика врачи зафиксировали различные травмы.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дтп происшествие дети
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Фура раздавила «Газель» - пострадали пять человек 25.07.2019 12:04

Авария с мотоциклистом и «Кадиллаком» произошла на Киевской трассе 24.07.2019 12:41

Женщину в Калуге сбили на тротуаре 24.07.2019 11:03

Женщина на «Киа» подбила мотоциклиста 23.07.2019 17:19

В перевернувшейся «Ладе» погиб водитель 23.07.2019 11:54

Народные новости
1524 11
Белый Орёл
1911 12
КВ1
1281 10
АктивныйГражданин

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 27 июля, 12:00
Мастер-классы в июле
Калуга
сб 27 июля, 15:00
Военно-исторический фестиваль «Боровский рубеж»
Калужская область

Для детей

ср 31 июля, 12:00
"Каникулы с музеем" расписание на лето
Калужский музей изобразительных искусств
чт 01 августа, 19:00
«Рыцарский турнир, или Лучшие друзья»
Гостиный двор
сб 24 августа, 12:00
Парад колясок
Центральный парк культуры и отдыха
сб 05 октября, 12:00
Семейный фестиваль "PROдети"
Арена КТЗ, ДК

Концерты

пт 26 июля, 19:00
«Золотые хиты советской эстрады»
Гостиные ряды
пт 02 августа, 19:00
Денис Мажуков & BAND «От буги-вуги до рок-н-ролла»
Гостиные ряды
чт 08 августа, 19:00
Концерт «Любимые мелодии»
Гостиные ряды
пт 16 августа, 19:00
Песни из любимых советских кинолент «Хорошие девчата»
Гостиные ряды

Кино

Искусство обмана
Король Лев
Человек-паук: Вдали от дома
Анна
Блоги компаний

Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Вчера 17:14
Новости компаний

#первыйцветной и #самыйбыстрый на фестивале «Архcтояние»

Карта МИР от ФОРА-БАНКА. Удобно! Выгодно! Надежно!

Россельхозбанк отменяет комиссии для экспортеров АПК

«Ростелеком» и «Ростех» будут совместно развивать цифровое здравоохранение

Опросы
Уважаемые читатели! А на ваш взгляд, скульптуру «Кот учёный» нужно оставить на прежнем месте или переместить к зданию КГУ? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк Вчера 17:14

ЧК - Печать

Viktorch1311 19 июл 2019 15:25

Газэнергобанк - ДелоБанк – в лидерах рейтинга MarksWebb

Газэнергобанк 18 июл 2019 14:03

Человеческое - Кликабельная релаксация

drughunter 17 июл 2019 11:30

Новости партнеров

Где можно заказать вкусные суши в Тюмени

Три новых крутых китайских смартфона, которые стоит купить

Какую технику выбрать для обустройства мини-кабинета в квартире?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.