7-летнего мальчика сбили на велосипеде

Днём в среду, 24 июля, в Думиничском районе сбили 7-летнего мальчика. Авария произошла на дороге между Думиничами и селом Вертное.

По предварительным данным ГИБДД, ребёнок переезжал проезжую часть рядом с переходом, а 33-летний водитель ВАЗа ехал в сторону станции Думиничи.

У мальчика врачи зафиксировали различные травмы.