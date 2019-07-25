7-летнего мальчика сбили на велосипеде

Днём в среду, 24 июля, в Думиничском районе сбили 7-летнего мальчика. Авария произошла на дороге между Думиничами и селом Вертное.
По предварительным данным ГИБДД, ребёнок переезжал проезжую часть рядом с переходом, а 33-летний водитель ВАЗа ехал в сторону станции Думиничи.
У мальчика врачи зафиксировали различные травмы.
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