Женщину в Калуге сбили на тротуаре

Утром во вторник, 23 июля, на улице Майской в Калуге сбили пешехода.

Авария произошла примерно в 10:30 в районе дома №9.

По предварительным данным, 34-летний мужчина ехал на «Форде» со стороны улицы Московской, поворачивал налево на парковку продуктового магазина и сбил 54-летнюю женщину. Пострадавшая в этот момент шла по тротуару.

У женщины зафиксированы различные травмы.

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