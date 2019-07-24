Женщина погибла в сгоревшем доме

Около 16 часов во вторник, 23 июля, дачный дом загорелся в садовом товариществе «Коммунальщик» на территории Калуги. На пепелище нашли тело 37-летней женщины, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
На место происшествия выезжали три пожарные машины и 10 спасателей. Им удалось спасти соседние строения.
Причины возгорания ещё будут устанавливаться.
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