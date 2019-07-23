Женщина на «Киа» подбила мотоциклиста

Легковой автомобиль «Киа» и мотоцикл Voxan столкнулись вечером в понедельник, 22 июля, на улице Заводской в Малоярославце.
За рулём легковушки ехала 35-летняя женщина. При повороте налево она не пропустила 32-летнего мотоциклиста, который двигался по главной дороге, озвучили предварительную версию в УГИБДД по Калужской области.
Пострадавшего байкера отвезли в больницу с различными травмами.
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