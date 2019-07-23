18-летняя девушка и двое мужчин пострадали в перевернувшемся «Фольксвагене»

Ночью в понедельник, 22 июля, автомобиль «Фольксваген» вылетел с дороги и перевернулся в Кировском районе. Авария произошла примерно в 3:30 на грунтовой дороге между деревнями Гавриловка и Большое Заборье.

По предварительной информации ГИБДД, 30-летний водитель ехал со стороны Гавриловки и не справился с управлением.

В ДТП пострадали три человека: сам водитель, а также два его пассажира: 18-летняя девушка и 22-летний парень. У всех зафиксированы различные травмы.

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